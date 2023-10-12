Существуют обоснованные подозрения в этнической чистке: ПАСЕ приняла резолюцию “Гуманитарная ситуация в НК”

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию “Гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе” и одноименную рекомендацию.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил глава армянской делегации в ПАСЕ Рубен Рубинян.

“В резолюции осуждаются военные действия Азербайджана против Нагорного Карабаха 19 сентября 2023 года.

Ассамблея фиксирует, что почти все население Нагорного Карабаха покинуло свою родину из-за угрозы физического уничтожения и давней антиармянской политики правительства Азербайджана.

Ассамблея фиксирует, что существуют обоснованные подозрения в этнической чистке.

Ассамблея отмечает, что проведение этнической чистки как военного преступления или преступления против человечности может повлечь за собой индивидуальную уголовную ответственность.

Ассамблея призывает Комитет министров провести процесс мониторинга для Азербайджана на основе декларации 1994 года о выполнении обязательств, взятых на себя государствами-членами Совета Европы.

Призывает провести дополнительную совместную процедуру между Комитетом министров и Парламентской ассамблеей в ответ на серьезное нарушение Азербайджаном своих уставных обязательств.

Заявляет, что в случае невыполнения Азербайджаном своих обязательств у Ассамблеи не будет другого выбора, кроме как на первой сессии ПАСЕ 2024 года проголосовать в оспорение мандата азербайджанской делегации (это будет означать, что участие азербайджанской делегации в ПАСЕ будет приостановлено как минимум временно).

Ассамблея ссылается на тот факт, что более 100 600 армян покинули Нагорный Карабах за последние две недели, фиксирует причины этого: военные действия, начатые Азербайджаном 19 сентября 2023 года, и кризис, вызванный блокированием Лачинского коридора, который предшествовало этому.

Ассамблея глубоко убеждена, что трагический исход населения Нагорного Карабаха не следует воспринимать как новую реальность.

Будучи государством-членом Совета Европы, Азербайджан должен сохранять верность основным ценностям организации и демонстрировать готовность выполнять свои международные обязательства.

Ассамблея ссылается на решение Европейского суда по правам человека от 22 сентября 2023 года о применении временных мер против Азербайджана и призывает Азербайджан немедленно выполнить их.

Ассамблея призывает Азербайджан принять незамедлительные меры для обеспечения возвращения армянского населения Нагорного Карабаха и защиты их прав.

Ассамблея призывает Азербайджан обеспечить защиту армянского культурного наследия региона.

Призывает Азербайджан освободить всех задержанных представителей Нагорного Карабаха, а также всех армянских военнопленных, удерживаемых в Азербайджане.

В резолюции рассматривается тяжелая гуманитарная ситуация, вызванная насильственным переселением армян Нагорного Карабаха с их родины, и подчеркивается необходимость поддержки Армении, в том числе посредством действий Совета Европы.

Ассамблея твердо убеждена, что затянувшийся и трагический конфликт может быть разрешен только мирным путем, посредством диалога и недвусмысленных сигналов доброй воли, на основе применимого международного права, при полном уважении прав каждого человека, живущего там.

Ассамблея призывает Азербайджан сделать все, чтобы продемонстрировать свою готовность жить мирно с соседней Арменией.

Ассамблея ожидает, что и Армения, и Азербайджан будут уважать территориальную целостность и суверенитет друг друга, а также нерушимость границ на основе Алма-Атинской декларации 1991 года.

Ассамблея призывает к открытию региональных каналов на основе суверенитета, территориальной целостности стран и в рамках национальной юрисдикции. В этом контексте Ассамблея подчеркивает, что возможное соединение с Нахичеванью не может быть начато против воли Армении и в ущерб национальным интересам Армении.

Ассамблея ожидает согласия властей Азербайджана на организацию визитов международных структур на высоком уровне для сбора фактов.

Ассамблея считает, что помимо острой необходимости входа в регион соответствующих институтов и органов Совета Европы, власти Азербайджана должны регулярно предоставлять Генеральному секретарю Совета Европы и Комитету министров полную и подробную информацию о мерах, которые приняты или будут приняты для защиты и расширения конвенционных прав и свобод армян в регионе, включая безопасность тех, кто желает вернуться.

Парламентская ассамблея предлагает Комитету министров принять срочные меры для решения проблемы эмиграции почти всего армянского населения Нагорного Карабаха, затрагивающего их гуманитарного кризиса и кризиса в области прав человека.

Ассамблея глубоко обеспокоена ситуацией, вызывающей множество подозрений в этнической чистке.

Выражает сожаление, что Азербайджан не выполнил обязательства по урегулированию конфликта мирным путем, которые он взял на себя при вступлении в Совет Европы.

Ассамблея просит Генерального секретаря и Комитет министров как можно скорее организовать визит миссии Совета Европы по установлению фактов, целью которой будет проведение оценки на местах и ​​определение мер, которые необходимо принять для защиты права местных армян, в том числе и тех, кто нашел убежище за пределами страны, и обеспечить безопасность всех возвращающихся, кто захочет вернуться.

Приветствует миссию Специального представителя Генерального секретаря по вопросам миграции и беженцев в Армению по установлению фактов для оценки помощи, которая будет оказана Организацией в нынешней ситуации.

Ассамблея отмечает, что будет тщательно следить за мерами, принимаемыми властями Азербайджана, и выполнением взятых на себя последними международных обязательств”, - сообщил Рубинян.