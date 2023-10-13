В мэрии проходит церемония инаугурации мэра Еревана Тиграна Авиняна

В мэрии Еревана началась церемония инаугурации мэра Еревана Тиграна Авиняна.

Тигран Авинян был избран мэром Еревана на первом заседании нового состава Совета старейшин, состоявшемся 10 октября.

Кандидатуру Авиняна выдвинула фракция «Гражданский договор» Совета старейшин. За него проголосовали 32 члена Совета старейшин, 5 голосовали против.

Выборы в Совет старейшин Еревана состоялись 17 сентября. По итогам выборов в Совет старейшин проходной барьер преодолели 5 политических сил: правящая партия «Гражданский договор», партия «Национальный прогресс», блок «Мать Армения», партия «Республика» и партия «Общественный голос».