Время в Ереване: 11:07:36,   16 Октябрь 2023

Министр ИД Армении принял специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии

Министр ИД Армении принял специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаара.

Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространил МИД Армении.

На встрече были обсуждены вопросы процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Арарат Мирзоян подчеркнул необходимость исключения любых посягательств, применения силы и угрозы силой против суверенитета и территориальной целостности РА, а также необходимость продолжения переговорного процесса в соответствии с ключевыми положениями заявления, принятого по итогам четырехсторонней встречи, состоявшейся в Гранаде 5 октября.

Собеседники коснулись и насильственного перемещения более 100 000 жителей Нагорного Карабаха, ситуации, сложившейся в результате фактической этнической чистки Нагорного Карабаха, необходимости решения прав армян Нагорного Карабаха и существующих гуманитарных проблем.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]