Время в Ереване: 11:07:36,   16 Октябрь 2023

Европейские индексы - 12-10-23

Европейские индексы - 12-10-23

МОСКВА, 13 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 12 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.23% и составил 15425.03 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.37% и составил 7104.53 пункта, британский FTSE вырос на 0.32% и составил 7644.78 пункта, а российский RTSI вырос на 2.11% и составил 1026.42 пункта.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]