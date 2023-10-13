Выборы в Совет старейшин Еревана показали необратимость демократии в Армении: Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул, что состоявшиеся 17 сентября выборы в Совет старейшин Еревана показали, что демократия в Республике Армения необратима.

Как передает «Арменпресс», это Никол Пашинян заявил в своем выступлении на церемонии инаугурации мэра Еревана Тиграна Авиняна.

«Прежде всего, хочу поздравить Тиграна Авиняна с избранием на пост мэра Еревана. Это действительно очень большая ответственность не только для Тиграна Авиняна, не только для всей партии «Гражданский договор», но и для всех тех людей, которые участвовали в выборах в Совет старейшин Еревана и выразили свою позицию. Люди, голосуя за кого-то, независимо от того, за кого они голосовали, преследовали одну цель: видеть процветающий Ереван и видеть счастливого ереванца. Кажется, что это трудная для реализации, но неизбежная задача. И решение этой проблемы - дело не только мэра, но и всего Совета старейшин Еревана. Я хочу поздравить все партии, образовавшие фракцию в результате выборов в Совет старейшин Еревана, и пожелать им плодотворной работы во благо Еревана и жителей Еревана. Эти выборы показали нечто очень важное: необратимость демократии в Республике Армения. Весь процесс выборов, конечно, был напряженным, но демократический характер выборов и Армении не был омрачен, и это очень важное достижение», - отметил премьер-министр Армении.

По его словам, эти выборы еще раз показали непоколебимую преданность правящей власти ценностям революции 2018 года, основной целью которой было наделить народ, граждан РА, нерушимой властью формировать институты и органы власти. Пашинян считает, что эти выборы доказали необратимость этой логики в Армении.

«Очень важно констатировать, что по итогам выборов в столице Армении будет апробирована новая модель управления. Управление столицей в исполнительном секторе будут осуществлять партии «Гражданский договор» и «Республика», и в рамках этой ответственности я поздравляю партию «Республика» и желаю ей успехов. Но согласно законодательству о Ереване, Ереваном управляет весь Совет старейшин, и следя за деятельностью Совета старейшин Еревана, мэра и мэрии, люди захотят услышать ответ на один вопрос - насколько силы, сформированные Советом старейшин, преданы проблемам Еревана и их разрешению. Уверен, что мы будем последовательны на этом пути», - сказал Никол Пашинян.

Он добавил, что в 2018 году их политическая команда, взяв на себя ответственность за управление Ереваном, осуществила значительные, видимые и ощутимые изменения в столице.

«Я уверен, что на новом этапе эти изменения будут более ощутимыми. И я хочу заверить, что правительство Армении было и будет рядом с мэром Еревана, рядом с Советом старейшин Еревана, ради Еревана и ради жителей Еревана», - заключил премьер-министр.