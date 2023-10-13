В Еврокомиссии заявили, что Турция должна выбрать - быть с ЕС и НАТО или с Россией, Ираном, ХАМАС и с «Хезболла»

Турция должна выбрать, быть ли ей на стороне Европейского Союза, НАТО и их ценностей или на стороне России, Ирана, палестинского движения ХАМАС и ливанской шиитской группировки «Хезболла». Этот вопрос поставил вице-председатель Еврокомиссии Маргаритис Схинас на второй конференции Восточного Средиземноморья и Юго-Восточной Европы, прошедшей в Брюсселе. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на греческое издание Naftemporiki.

«С первого момента (эскалации палестино-израильского конфликта) все 27 стран - членов ЕС единогласно признали право Израиля на самооборону, осудили террористическую атаку и во всеуслышание заявили, что террору нет оправдания. Турция должна выбрать, на какой стороне истории она хочет быть: с нами - с Европейским союзом, НАТО, нашими ценностями, моралью Запада - или с Москвой, Тегераном, ХАМАС и «Хезболла» », - заявил Схинас, добавив, что «ответ должен быть совершенно ясным».

Но, вместе с тем он отметил, что Турция является ключевым партнером в деле установления стабильности в Европе и в регионе Восточного Средиземноморья в таких областях, как иммиграция и торговля. Схинас также раскритиковал Анкару за неучастие в санкциях против России.