Время в Ереване: 11:07:36,   16 Октябрь 2023

Страны Центральной Азии подпишут соглашение о новом транспортном коридоре из Китая через Иран в ЕС

Страны Центральной Азии подпишут соглашение о новом транспортном коридоре из Китая через Иран в ЕС

Страны Центральной Азии работают над подписанием соглашения о создании нового транспортно-транзитного коридора из Китая через территорию Ирана в страны Евросоюза. Как передает «Арменпресс», со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.

Согласно информации пресс-службы, по инициативе узбекской стороны в формате видеоконференции прошли переговоры между представителями транспортных и железнодорожных ведомств Казахстана, Туркменистана, Ирана и Турции.

«На встрече были обсуждены важные вопросы, связанные с подписанием соглашения о создании международного транспортного коридора "Китай - Казахстан - Узбекистан - Туркменистан - Иран - Турция - Европа», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что участники мероприятия сошлись во мнении, что создание нового международного транспортного коридора соответствует интересам всех его участников и создаст новые возможности для развития транзитных перевозок и торговых отношений между этими странами.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]