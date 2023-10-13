Иран заинтересован в градостроительных программах Армении

Председатель Комитета по градостроительству Армен Гуларян принял чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Иран в Республике Армения Мехди Собхани. Как передает «Арменпресс», в Комитете сообщили, что в ходе встречи были обсуждены возможности расширения сотрудничества между двумя странами в сфере градостроительства.

Армен Гуларян представил послу основные направления деятельности комитета. Коснувшись масштабных строительных работ, осуществляемых в Армении, он сообщил, что комитет является одним из основных заказчиков ключевых проектов, реализуемых правительством РА, в частности строительства школ, детских садов, спортивных, культурных и оздоровительных объектов.

Стороны рассмотрели возможности участия иранских компаний в строительных проектах, привлечения рабочей силы и специалистов из Ирана. Были обсуждены вопросы, связанные с организацией производства строительных материалов и необходимость использования качественных строительных материалов и передовых технологий во всей строительной цепочке.

Мехди Собхани сообщил главе комитета о заинтересованности иранских компаний градостроительными проектами Армении.

В целях расширения сотрудничества в сфере градостроительства стороны договорились в ходе предстоящего визита иранской делегации подписать меморандум о взаимопонимании между Комитетом градостроительства РА и Министерством дорог и градостроительства Исламской Республики Иран.

Среди направлений сотрудничества были выделены и обмен опытом в области сейсмической безопасности, сотрудничество между вузами в сфере архитектуры и строительства. Отметив участие частного сектора двух стран в отраслевых выставках и конференциях, организуемых в Иране и Армении, была подчеркнута и необходимость более последовательных шагов в этом направлении.

Стороны договорились приложить все усилия для реализации достигнутых договоренностей.