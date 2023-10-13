Около 80 000 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха уже получили по 100 000 драмов: премьер-министр Армении

Около 80 000 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, уже получили по 100 000 драмов. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил премьер-министр РА Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

«Гуманитарный центр при правительстве РА работал быстрее, чем ожидалось. И вместо объявленной на вчерашнем заседании правительства цифры, обещанные 100 000 сегодня получили еще 29 078 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, из них 14 593 дети.

Таким образом, обещанные 100 000 драмов уже выплачены примерно 80 000 вынужденно перемещенным из Нагорного Карабаха.

Выплаты другим нашим братьям и сестрам будут осуществляться по мере открытия ими карточных счетов. Гуманитарный центр, конечно, поможет всем максимально быстро организовать это дело», - написал премьер.