Замминистра ИД РФ обсудил с послом Ирана возобновление работ по Южному Кавказу в формате «3+3»

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин на встрече с послом Исламской Республики Иран в России Каземом Джалали обсудил необходимость регулярной работы в формате регионального сотрудничества «3+3». «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД РФ.

«Обсужден ряд актуальных международных и региональных тем. В контексте рассмотрения ситуации на Южном Кавказе отмечена важность возобновления ритмичной работы консультативной региональной платформы «3+3», - говорится в сообщении.

«3+3» - формат регионального сотрудничества, инициированный Турцией после 44-дневной Арцахской войны, который был одобрен и Россией. Он предполагает участие трех стран Южного Кавказа: Грузии, Армении и Азербайджана, а также трех держав региона: России, Турции и Ирана. Одна встреча в таком формате состоялась в Москве в 2021 году, в которой приняли участие заместители министров иностранных дел Армении, Ирана, Азербайджана, России и Турции. Тогда Грузия отклонила предложение об участии во встрече.