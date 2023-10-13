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Министр финансов Республики Армения принял главу делегации Европейского Союза в Армении

Министр финансов Республики Армения принял главу делегации Европейского Союза в Армении

Министр финансов Республики Армения Ваге Ованнисян 13 октября принял недавно назначенного главу делегации Европейского Союза в Армении, посла Василиса Марагоса.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Министерства финансов, Ваге Ованнисян, поздравив посла по случаю начала его миссии и высоко оценив нынешний уровень сотрудничества РА-ЕС, выразил готовность объединить усилия для дальнейшего укрепления и расширения этого сотрудничества.

Ваге Ованнисян представил экономическое положение РА, а также краткосрочные и среднесрочные планы и задачи по помощи вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха. Василис Марагос подтвердил готовность Евросоюза поддерживать планы правительства РА.

Стороны также обсудили вопросы, связанные с повышением эффективности реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА-ЕС, программ помощи из бюджета ЕС, будущего сотрудничества и возможных новых направлений в рамках Экономического и инвестиционного плана ЕС.


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