Главы государств СНГ приняли решение об учреждении медали "За вклад в укрепление мира"
17:04, 13 Октябрь 2023
Главы государств СНГ на саммите в Бишкеке приняли решение об учреждении медали "За вклад в укрепление мира". Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Исполнительном комитете СНГ.
Отмечается, что этой единой межгосударственной наградой будут отмечать граждан стран Содружества, а также других государств. "Награда станет единым межгосударственным знаком отличия, отражающим признание особых личных заслуг граждан государств Содружества, а также представителей других государств в укреплении мира и поддержании международной безопасности", - говорится в сообщении.
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