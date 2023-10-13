Главы государств СНГ на саммите в Бишкеке приняли решение об учреждении медали "За вклад в укрепление мира". Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Исполнительном комитете СНГ.

Отмечается, что этой единой межгосударственной наградой будут отмечать граждан стран Содружества, а также других государств. "Награда станет единым межгосударственным знаком отличия, отражающим признание особых личных заслуг граждан государств Содружества, а также представителей других государств в укреплении мира и поддержании международной безопасности", - говорится в сообщении.