Время в Ереване: 11:07:36,   16 Октябрь 2023

Главы государств СНГ приняли решение об учреждении медали "За вклад в укрепление мира"

Главы государств СНГ приняли решение об учреждении медали "За вклад в укрепление мира"

Главы государств СНГ на саммите в Бишкеке приняли решение об учреждении медали "За вклад в укрепление мира". Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Исполнительном комитете СНГ.

Отмечается, что этой единой межгосударственной наградой будут отмечать граждан стран Содружества, а также других государств. "Награда станет единым межгосударственным знаком отличия, отражающим признание особых личных заслуг граждан государств Содружества, а также представителей других государств в укреплении мира и поддержании международной безопасности", - говорится в сообщении.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]