Азиатские индексы - 13-10-23

ТОКИО, 13 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 13 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.55% и составил 32315.99 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.44% и составил 2308.75 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.64% и составил 3088.10 пункта, а HANG SENG снизился на 2.33% и составил 17813.45 пункта.