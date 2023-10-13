Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 13-10-23

ЕРЕВАН, 13 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 13 октября, курс доллара США вырос на 4.50 драмa и составил 402.21 драм. Курс евро вырос на 0.71 драмa и составил 423.00 драм. Курс российского рубля вырос на 0.03 драмa и составил 4.13 драм. Курс британского фунта вырос на 0.35 драмa и составил 489.33 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 306.29 драмa и составила 24233.35 драм. Цена серебра выросла на 4.10 драмa и составила 286.30 драм.