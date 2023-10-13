Время в Ереване: 11:07:36,   16 Октябрь 2023

В публичной части встречи Путин и Алиев не обсуждали ситуацию вокруг Рубена Варданяна: Песков

В публичной части встречи Путин и Алиев не обсуждали ситуацию вокруг Рубена Варданяна: Песков

Президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев не обсуждали в публичной части встречи ситуацию вокруг бывшего глава правительства Нагорно-Карабахской Республики Рубена Варданяна. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет. Была часть беседы один на один, достаточно продолжительная. И я не знаю, о чем там шла речь", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Встреча Путина и Алиева прошла в Бишкеке 12 октября на полях саммита СНГ. 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]