В публичной части встречи Путин и Алиев не обсуждали ситуацию вокруг Рубена Варданяна: Песков

Президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев не обсуждали в публичной части встречи ситуацию вокруг бывшего глава правительства Нагорно-Карабахской Республики Рубена Варданяна. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет. Была часть беседы один на один, достаточно продолжительная. И я не знаю, о чем там шла речь", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Встреча Путина и Алиева прошла в Бишкеке 12 октября на полях саммита СНГ.