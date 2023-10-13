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Первый президент Армении Левон Тер-Петросян провел встречу с послом РФ

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян провел встречу с послом РФ

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян в своей частной резиденции встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в Республике Армения Сергеем Копыркиным. Как передает Арменпресс, об этом сообщил пресс-секретарь первого президента Армении Арман Мусинян.

В ходе беседы, которая продолжалась около 1,5 часов, были затронуты перспективы стабилизации нашего региона, а также проблемы полного удовлетворения гуманитарных потребностей вынужденных переселенцев из Арцаха, нашедших приют в Армении.


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