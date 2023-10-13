Первый президент Армении Левон Тер-Петросян провел встречу с послом РФ
17:27, 13 Октябрь 2023
Первый президент Армении Левон Тер-Петросян в своей частной резиденции встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в Республике Армения Сергеем Копыркиным. Как передает Арменпресс, об этом сообщил пресс-секретарь первого президента Армении Арман Мусинян.
В ходе беседы, которая продолжалась около 1,5 часов, были затронуты перспективы стабилизации нашего региона, а также проблемы полного удовлетворения гуманитарных потребностей вынужденных переселенцев из Арцаха, нашедших приют в Армении.
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