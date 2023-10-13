Пресс-секретарь президента РФ назвал логичным выбор России как площадки для переговоров Армении и Азербайджана

Москва остается очень важным посредником для урегулирования ситуации между Азербайджаном и Арменией, было бы логично, если бы переговоры между этими странами прошли на российской площадке. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Вы слышали слова президента [РФ Владимира Путина], мы готовы предоставить свою площадку. Москва по-прежнему является очень важным посредником для финализации урегулирования ситуации между Арменией и Азербайджаном", - сказал представитель Кремля.

"Конечно, было бы логично, если бы это все (переговоры - прим. ред.) было на российской площадке", - добавил он.

Ранее Путин, выступая на заседании Совета лидеров СНГ в узком составе, заявил, что Россия готова оказать Баку и Еревану всемерное содействие в подготовке мирного договора, в том числе организовать в Москве площадку для переговоров обеих сторон.