В Гюмри в 2024 году пройдут не Игры СНГ, а конференция Совета по физической культуре и спорту: Гилоян 

В 2024 году в Армении пройдет конференция Совета по физической культуре и спорту стран СНГ, а Гюмри объявлен спортивной столицей СНГ.

Об этом в ответ на вопрос Арменпресс сообщил заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Карен Гилоян, комментируя заявление президента России Владимира Путина, которым последний выражал надежду на успешное проведение Игр СНГ в Гюмри в следующем году.

“Информация неверная. Игры СНГ-2025 пройдут в Азербайджане. Гюмри объявлен спортивной столицей СНГ 2024 года. Меня избрали председателем спортивного комитета сроком на один год. Конференция Совета по физической культуре и спорту стран СНГ пройдет в Гюмри, но наши гости будут также в Цахкадзоре и Ереване. Страны СНГ будут представлены на форуме на уровне министра или заместителя министра. Точно так же, как в прошлом году Армения приняла участие в аналогичной конференции, состоявшейся в Ташкенте”, - сказал он.

В августе в столице Беларуси состоялось очередное заседание Совета по физической культуре и спорту СНГ, на котором Гюмри был признан спортивной столицей стран СНГ в 2024 году.