Ни одна страна в мире не может сравниться с Арменией по темпам роста экономики: Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил высокие темпы роста экономики Армении интеграцией со странами СНГ.

"СНГ сохраняет свою актуальность. Посмотрите на темпы роста экономики Армении. Да ни одна страна в мире не может сравниться с Арменией по темпам роста экономики, там, по-моему, 15%", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, сказал представитель Кремля журналистам.

Он отметил, что "в лучшие времена только Китай такое демонстрировал".

"Вы думаете это просто так? Нет, это продукты интеграции", - уверен Песков.