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Посвященные 850-летию со дня смерти Нерсеса Шнорали мероприятия в Риме отложены на неопределенное время

Посвященные 850-летию со дня смерти Нерсеса Шнорали мероприятия в Риме отложены на неопределенное время

Принимая во внимание военные действия, начатые Азербайджаном 19 сентября, и обезлюдение Нагорного Карабаха, совместные мероприятия Римско-Католической и Армянской Церквей, посвященные 850-летию со дня смерти Нерсеса Шнорали, которые должны были пройти в Риме с 30 ноября по 2 декабря с участием  Папы Франциска, Католикоса Всех Армян Гарегина Второго, Католикоса Великого Дома Киликийского Арама Первого и  Католикоса-патриарха Дома Киликийского Армянской Католической церкви Рафаела Петроса XXI, отложены на неопределенное время. Об этом сообщили Арменпресс в канцелярии епархии ААЦ в Восточной Европе.


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