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Израиль сообщил о 258 погибших военнослужащих с начала обострения конфликта

Израиль сообщил о 258 погибших военнослужащих с начала обострения конфликта

Количество погибших со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) увеличилось до 258. Как передает Арменпресс, об этом сообщили израильские военные.

Днем ранее ЦАХАЛ сообщал о 247 погибших военнослужащих.


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