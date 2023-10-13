Президенты Франции и Турции обсудили ситуацию в зоне израильско-палестинского конфликта
20:00, 13 Октябрь 2023
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Anadolu, обсуждена гуманитарная ситуация в зоне израильско-палестинского конфликта.
Стороны обменялись мнениями относительно усилий по установлению мира.
Турецкий лидер заявил, что западные страны должны предпринять шаги для деэскалации ситуации в зоне израильско-палестинского конфликта, и избегать действий, которые препятствуют установлению мира.
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