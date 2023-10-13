Президенты Франции и Турции обсудили ситуацию в зоне израильско-палестинского конфликта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Anadolu, обсуждена гуманитарная ситуация в зоне израильско-палестинского конфликта.

Стороны обменялись мнениями относительно усилий по установлению мира.

Турецкий лидер заявил, что западные страны должны предпринять шаги для деэскалации ситуации в зоне израильско-палестинского конфликта, и избегать действий, которые препятствуют установлению мира.