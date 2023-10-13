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ООН призвала Израиль отменить предписание палестинцам перейти на юг Газы

ООН призвала Израиль отменить предписание палестинцам перейти на юг Газы

ООН призывает власти Израиля отменить свое предписание жителям Газы переместиться с севера сектора на юг. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом говорится в комментарии сотрудников ООН в Палестине, разосланном офисом управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

"ООН в Палестине призывает правительство Израиля отменить свое объявление о том, что агентства ООН и палестинцы должны "немедленно переселиться в южную часть сектора Газа" без каких-либо гарантий их безопасности или гарантий на возвращения", - сказано в сообщении.

"Это вызовет гуманитарную трагедию, которую можно и нужно предотвратить", - отмечают в ООН.

Сотрудники ООН добавили, что один миллион человек не может переместиться за один день.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.


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