Глава МИД Ирана провел встречу с высокопоставленными представителями движений ХАМАС и «Исламский джихад»

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Хоссейн Амир Абдоллахиан провел встречу с высокопоставленными представителями палестинских движений ХАМАС и «Исламский джихад».

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Mehr, на встрече обсуждались последние события в Палестине и Газе, состоялся обмен мнениями.