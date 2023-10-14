Пограничный переход Египет-Газа может вновь открыться— для эвакуациижителей

КПП РАФАХ на границе Египта и сектора Газа, вероятно, будет открыт 14 октября для эвакуации жителей Газы.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении Госдепартамента США.

"Система кризисного управления консульскими делами Госдепартамента США сообщила..., что в субботу контрольно-пропускной пункт "Рафах" может быть открыт", - говорится в сообщении.

Представители госдепартамента активно обсуждают с израильскими и египетскими коллегами создание коридора для безопасного выхода жителей Газы.

"Мы работаем с нашими израильскими и египетскими партнерами над созданием безопасного гуманитарного коридора как для жителей Газы, пытающихся спастись от этой войны, так и для обеспечения того, чтобы гуманитарная помощь дошла до нуждающихся на территории", - говорится в сообщении.

Ранее МИД Египта заявил, что КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа "открыт для работы и не закрывался, однако не функционирует в привычном режиме из-за ущерба в результате израильских ударов по палестинской стороне погранперехода".