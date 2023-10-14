Температура воздуха в Армении понизится на 2-4 градуса

Днем 14, 15, 17 октября в республике ожидается погода без осадков.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в Центре гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Республики Армения.

Вечером 18 октября в некоторых регионах, а 16 и 19 октября —в большинстве районов, ожидается кратковременный дождь, а в некоторых регионах - гроза. Ветерюго-западный 2-5 м/с.

Днем 16 октября температура воздуха понизится на 2-4 градуса.

Днем 14, 15, 17 октября в городе Ереване ожидается погода без осадков. 16 октября,в вечерние часы 18-го, 19-го октября ожидается кратковременные дожди с грозами.