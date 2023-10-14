США и Япония начали масштабные учения

Япония и США начали крупномасштабные учения в префектурах Кюсю и Окинава на юго-западе и юге Японии, а также на северном острове Хоккайдо для отработки обороны удаленных островов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

Маневры с участием сухопутных сил самообороны Японии и морской пехоты США продлятся до конца месяца с участием 6400 человек. Церемония начала учений прошла в городе Кумамото.

"Эти учения напрямую связаны с безопасностью Японии и Индо-Тихоокеанского региона", - сказал на церемонии командующий западной армией сухопутных сил самообороны Японии Тосикадзу Яманэ.

В ходе учений американские военные впервые будут развернуты на острове Исигаки на Окинаве, расположенном по соседству с Тайванем, и вместе с японскими силами самообороны отработают ситуацию приближения морских и воздушных судов противника к юго-западным удаленным островам Нансэй.

Учения проходят с учетом возрастающей активности Китая.