Важно, чтобы Армения и Азербайджан придерживались согласованной повестки дня. Тойво Клаар

Специальный представитель Евросоюза на Южном Кавказе Тойво Клаар заявил, что обсудил дальнейшие шаги по всеобъемлющему урегулированию в Ереване и Баку.

Как передает Арменпресс, об этом Клаар сообщил в своем X-микроблоге.

"Вернулся из Баку и Еревана, где обсудил дальнейшие шаги на пути к всеобъемлющему урегулированию. Для Азербайджана и Армении важно придерживаться позитивной и согласованной повестки дня. Ожидается, что это взаимодействие будет подтверждено на встрече высокого уровня в Брюсселе в конце этого месяца", - отметил он.

Back from Baku and Yerevan where I discussed next steps towards comprehensive normalisation. Important for and to stay committed to a positive and agreed agenda. Expect that this engagement will be firmed up at a high level meeting in Brussels later this month