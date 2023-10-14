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Иран объявил об открытии крупного газового месторождения на юге страны

Иран объявил об открытии крупного газового месторождения на юге страны

Министр нефти Ирана Джавад Овджи заявил об открытии крупного газового месторождения в южной провинции Фарс.

Как сообщает Арменпресс, об этом сообщает IRNA.

Во время визита в провинцию Шираз Овджи сообщил, что месторождение сухого газа, обнаруженное в городе Ламерд, содержит около 623 миллиардов кубометров природного газа.

Министр заявил, что это крупнейшее месторождение сухого газа, когда-либо обнаруженное в Иране.

По словам Овджи, развитие этого сектора приведет к огромным экономическим изменениям в провинции Фарс.

 

 


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