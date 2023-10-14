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Палестина поможет эвакуации россиян из Сектора Газа. Посол Палестины в России

Палестина поможет эвакуации россиян из Сектора Газа. Посол Палестины в России

Палестина поможет эвакуировать россиян из сектора Газа в Египет, откуда они смогут вылететь в Москву.

Как передает Арменпресс сообщает со ссылкой на ТАСС, об этомзаявил  палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

"Я только что говорил с российской стороной, с Министерством иностранных дел. Они будут для россиян делать все возможное, а мы помогаем. Я говорил с нашим посольством в Египте, вопрос прорабатывается", - сказал дипломат.

Ни одна платформа для переговоров с Израилем не видна, отметил Нофаль.

"О каких переговорах может идти речь? Сначала надо остановить убийства, войну, помочь людям, а потом посмотрим, есть ли возможности", - сказал посол, отвечая на вопрос о возможности переговоров между сторонами.


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