Мы возрождаемся. На выставке DigiTech представлен ряд компаний, вынужденнопереехавших из НК

Ряд компаний, переехавших из Нагорного Карабаха в Республику Армения в результате вынужденного переселения, представлены на 18-й выставке DigiTech, которая пройдет 13-15 октября, в надежде найти новых партнеров.

В беседе с корреспондентом Арменпресс представители этих компаний подчеркнули, что у них есть четкие цели и планы возрождения.

Директор-основатель техншколы «Мунк» («Мы») Ашот Аванесян рассказал, что во время переселения им каким-то образом удалось вывезти большую часть своего имущества из Арцаха, но самое главное, что они принесли— это свои мечты и цели. В «Мунк», предлагающем технологическое образование, уверены, что путь к лучшей Родине начинается с образования.

«Программа действовала в 7 общинах Арцаха. У нас было две техношколы: одна в Степанакерте, другая в селе Агорти Мартунского района. У нас в Арцахе было более 250 студентов, а самым большим достижением стали около 40 выпускников, которые, я уверен, в этом году получат работу в армянском ИТ-секторе и даже будучи несовершеннолетними, станут кормильцами семьи», - сказал Сасун Давидян, руководитель программ техношколы.

После переезда из Арцаха, техношкола была основана в Лорийской области. У них уже есть определенная территория, где они могут возобновить работу. Единственная проблема – найти деньги и инвесторов на текущие расходы.

В DigiTech после инвестиций и новых партнеров пришла и группа молодых людей из Мартакерта. В Арцахе планировали открыть молодежный центр с инновационными решениями и развивать общину. Теперь, в Армении они намерены продолжить незавершенную работу.

«У нас в Мартакерте было двухэтажное здание, которое должно было превратиться в инкубатор Beety co-working, но началась блокада, и мы не сделали этого. Не удается собрать средства. За это время мы пытались активизировать Мартакерт, привлечь в нашу команду молодежь», - рассказала соосновательница организации Мэри Оганесян.

Единственная и первая маркетинговая компания Арцаха BIB, сотрудничающая с разными странами мира, движется вперед с твердыми планами возрождения. Они хотят доказать, что никто не может остановить их и помешать им развиваться и обеспечивать рост страны. На данный момент они открыты для сотрудничества.

Выставка высоких технологий DigiTech проводится в Ереване с 2006 года. Главным организатором является Ассоциация предприятий передовых технологий (ранее известная как Ассоциация предприятий информационных технологий).

С 19 сентября Азербайджан начал крупномасштабную атаку на Нагорный Карабах, нанеся удары по гражданской инфраструктуре и гражданскому населению. Мирные жители также были убиты и ранены. 20 сентября власти Нагорного Карабаха приняли предложение командования российской миротворческой миссии о прекращении огня. За последние дни более 100 тысяч вынужденных переселенцев переехали из Нагорного Карабаха в Армению.