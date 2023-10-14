Крымский мост полностью восстановлен
15:42, 14 Октябрь 2023
Крымский мост полностью восстановлен —на 18 дней раньше запланированного срока.
Как сообщает Арменпресс, об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.
«Хорошие новости от дорожников. Крымский мост полностью восстановлен на 18 дней раньше запланированного срока. Движение открыто на всех четырех линиях", - сообщил он.
Хуснуллин добавил, что вся работа заняла менее 3 месяцев.
17 июля Россия сообщила, что мост в Крыму взорвали украинские подводные беспилотники. «РБК-Украина» со ссылкой на свои источники в СБУ сообщила, что атака на Крымский мост была спецоперацией, проведенной Военно-морскими силами ВСУ и СБУ.
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