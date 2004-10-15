Анонс мероприятий на 15 октября
17:00, Октябрь 14, 2023
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- 15.10-15:08 В церкви Конгрегации Мхитаристов в Вене отслужена экуменическая молитва, посвященная РА и переселенцам из НК
- 15.10-14:26 В Армении ожидается переменчивая погода, днем 16 октября температура воздуха понизится на 3-5 градусов
- 15.10-13:48 В ожидании мира, дома и работы… из Мартакерта до Армении семья с 6 детьми добралась на «Урале»
- 15.10-13:09 Израильские военные обстреляли аэропорт сирийского Алеппо
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- 14.10-14:52 Иран объявил об открытии крупного газового месторождения на юге страны
- 14.10-14:23 Важно, чтобы Армения и Азербайджан придерживались согласованной повестки дня. Тойво Клаар
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- 14.10-13:39 Для меня Ереван — это в первую очередь люди. Мэр поздравил с Днем Еревана
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