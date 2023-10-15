Госдеп опровергает приписываемое Блинкену заявление о возможном вторжении Азербайджана в Армению

Государственный департамент Соединённых Штатов отрицает публикацию Politico о том, что государственный секретарь Энтони Блинкен предупредил законодателей США, что Азербайджан может вторгнуться в Армению в ближайшие недели.

В комментарии, данном Арменпресс, представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что информация в статье «неверна» и что она «не отражает того, что госсекретарь Блинкен сказал законодателям».

«Соединенные Штаты решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Армении. Мы подчеркиваем, что любое нарушение этого суверенитета и территориальной целостности приведет к серьезным последствиям. Информация об этом (ред. - Politico) неверна и не отражает того, что государственный секретарь Блинкен сказал законодателям», - в комментарии, данном Арменпресс, сказал представитель Госдепа Миллер.