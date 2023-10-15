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Автомобиль врезался в дерево на улице Ленинградян: есть один погибший и один пострадавший

Автомобиль врезался в дерево на улице Ленинградян: есть один погибший и один пострадавший

В Национальный центр кризисного управления 14 октября в 20:43 часов поступила информация о том, что на улице Ленинградян, возле ресторанного комплекса «Европа-Версаль», произошло ДТП, необходима помощь спасателей.

Как  сообщили Арменпресс в Спасательной  службе Министерства внутренних дел Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Ереванского управления   Спасательной  службы МВД РА.

Выяснилось, что автомобиль марки Mercedes-Benz (водитель А.С., 1991 г. р.) выехал с проезжей части и врезался в дерево: есть утечка топлива.

 Согласно источнику, сотрудники скорой помощи на месте зафиксировали смерть пассажира Й.Х. (1992 г. р.), а водитель доставлен в медицинский центр.

Спасатели обесточили автомобиль и очистили дорогу.


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