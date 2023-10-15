В Армении ожидается переменчивая погода, днем 16 октября температура воздуха понизится на 3-5 градусов

Днем 15 октября, 20 октября в республике ожидается погода без осадков. 16-го, 19-го октября — в большинстве районов, а 17-го, 18-го ожидается кратковременный дождь, в некоторых регионах - гроза.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в Центре гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Республики Армения.

"Ветер юго-западный, 2-5 м/с, во время грозы возможно усиление со скоростью 16-19 м/с. Днем 16-го октября температура воздуха понизится на 3-5 градусов", - говорится в сообщении.

Днем 15-го, 17-го и 20-го октября в Ереване ожидается погода без осадков. 16-го, 18-19-го октября ожидается дождь, 16-го октября также возможна гроза, во время грозы ветер усилится до скорости 16-18 м/с.