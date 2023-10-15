В церкви Конгрегации Мхитаристов в Вене отслужена экуменическая молитва, посвященная РА и переселенцам из НК

Посол Армении в Австрии Армен Папикян вместе с сотрудниками посольства принял участие в экуменической молитве, посвященной Армении и вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха. Служба состоялась при участии Патриаршего делегата Центральной Европы епископа Тирана Петросяна, епископа Венской католической церкви Франца Шарля, настоятеля Венской Конгрегации Мхитаристов Ваана Овакимяна и ряда других священнослужителей.

Об этом Арменпресс стало известно со страницы Facebook посольства Армении в Австрии.