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Комиссар Совета Европы по правам человека посетит Армению

Комиссар Совета Европы по правам человека посетит Армению

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович с 16 по 23 октября посетит Армению и Азербайджан, а также Нагорный Карабах, уделив особое внимание ситуации с правами людей, пострадавших в результате конфликта.

«Арменпресс» об этом сообщили в Аппарате уполномоченного СЕ по правам человека.

Комиссар проведет встречи с представителями правительства, международных организаций и  гражданского общества.

По окончании визита будет сделано заявление.


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