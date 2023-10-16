Комиссар Совета Европы по правам человека посетит Армению
10:05, 16 Октябрь 2023
Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович с 16 по 23 октября посетит Армению и Азербайджан, а также Нагорный Карабах, уделив особое внимание ситуации с правами людей, пострадавших в результате конфликта.
«Арменпресс» об этом сообщили в Аппарате уполномоченного СЕ по правам человека.
Комиссар проведет встречи с представителями правительства, международных организаций и гражданского общества.
По окончании визита будет сделано заявление.
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