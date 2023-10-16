Премьер-министр Армении вылетел с рабочим визитом в Страсбург
16:11, 16 Октябрь 2023
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян с рабочим визитом вылетел в Страсбург.
Как сообщили «Арменпресс» в аппарате премьер-министра , 17 октября в Европейском парламенте запланировано выступление Никола Пашиняна.
Состоится встреча премьер-министра Армении и председателя Европейского парламента Роберты Метсолы, по завершении которой они выступят с заявлениями для представителей СМИ.
Запланированы и другие встречи.
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