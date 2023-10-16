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Делегация во главе с премьер-министром Пашиняном прибыла в Страсбург

Делегация во главе с премьер-министром Пашиняном прибыла в Страсбург

Делегация во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном прибыла в Страсбург.

Как сообщает корр. Арменпресс из Страсбурга, запланированы встречи с председателем Европейского парламента Робертой Метсолой, генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, главой фракции ЕНП Манфредом Вебером.

17 октября запланировано выступление премьер-министра Пашиняна в Европейском парламенте.


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