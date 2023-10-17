Выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Европарламенте

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем выступлении в Европарламенте подчеркнул, что Азербайджан ясно и недвусмысленно продемонстрировал свое решение сделать жизнь армян в Нагорном Карабахе невыносимой.

Как передает «Арменпресс», Никол Пашинян заявил:

«Печально, крайне печально, что, несмотря на сотни тревожных сигналов, решения Международного Суда, резолюции Европарламента, ПАСЕ и Парламентов отдельных стран, обращения исполнительных органов, международного сообщества, мы все не смогли предотвратить этническую чистку армян в Нагорном Карабахе».

Он добавил, что правительство Армении и Европарламент неоднократно предупреждали о готовящейся этнической чистке в Нагорном Карабахе, правительство Армении неоднократно обращалось с призывами в ООН, ОБСЕ, ЕС направить группу по установлению фактов в незаконно заблокированный Лачинский коридор и Нагорный Карабах, но ни одна структура так и не приняла такого решения.

«Мы инициировали три обсуждения, посвященные этой теме в Совете Безопасности ООН, но обсуждения не принесли никаких практических результатов, и сегодня армяне ушли из Нагорного Карабаха. Из-за бездействия российских миротворческих сил в течение недели более 100 000 армян покинули свои дома в Нагорном Карабахе, свою и Родину. Ранее 20 000 армян также были вынуждены покинуть Нагорный Карабах, сразу после 44-дневной войны, некоторые из-за незаконной блокады Лачинского коридора, начавшейся в декабре 2022 года. У них не было возможности вернуться в Карабах.

Сегодня некоторые делают вид, что не понимают, почему армяне Нагорного Карабаха массово покинули свои дома. Задавать такой вопрос – это само по себе цинизм, потому что ответ более чем ясен. Азербайджан ясно и недвусмысленно продемонстрировал свое решение сделать жизнь армян в Нагорном Карабахе невыносимой», - сказал Пашинян.

Премьер-министр Армении напомнил, что с декабря 2022 года армяне Нагорного Карабаха из-за незаконной блокады Лачина были лишены внешних поставок газа, электроэнергии, топлива, продуктов питания, детского питания, медикаментов, предметов гигиены и других предметов первой необходимости. Гражданские лица, выполняющие сельскохозяйственные работы, подвергались нападениям вооруженных сил Азербайджана.

«С декабря 2022 года мы десятки раз предупреждали о планах Азербайджана закрытием Лачинского коридора уморить людей голодом, усилить военное, пропагандистское и психологическое давление, затем открыть Лачинский коридор, чтобы таким образом заставить всех армян покинуть страну.

О таком сценарии мы говорили в январе, феврале, марте, апреле, мае, июне, июле, августе 2023 года, говорили громко и публично. И я не воспринимаю удивленные лица некоторых международных чиновников по поводу произошедшего в сентябре исхода армян Нагорного Карабаха», - заявил премьер-министр.

В то же время Пашинян поблагодарил Европарламент за то, что произошедшее в Нагорном Карабахе они назвали своим именем, подчеркнув важность защиты в будущем права людей, лишенных Родины.