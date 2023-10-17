В преодолении ряда вызовов Армения ожидает весомую поддержку ЕС

Армения хочет углубить свои отношения с Европейским Союзом и не хочет каким-либо образом противопоставлять это видению углубления региональных отношений и развития.

Как передает корреспондент «Арменпресс» из Страсбурга, об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян на брифинге, состоявшемся после встречи с председателем парламента ЕС Робертой Метсолой.

«Правительство Армении привержено полной реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА-ЕС. Я уверен, что ЕС и Армения не исчерпали возможности дополнить сотрудничество качественным новым содержанием, расширить его и вывести на новый уровень. В отношения ЕС-Армения также был добавлен компонент безопасности в виде гражданской миссии ЕС, которая осуществляет мониторинг вдоль государственной границы Армении с Азербайджаном. По итогам Саммита европейского политического сообщества в Гранаде, сегодняшних обсуждений и Вашего выступления, очевидно, что среди институтов ЕС существует консенсус относительно углубления отношений с Арменией. Армения также заинтересована в продвижении и развитии международной правовой системы. 3 октября Парламент Армении ратифицировал Римский статут, который является основополагающим документом Международного уголовного суда», - сказал Никол Пашинян.

Никол Пашинян отметил, что Армения рассчитывает на сильное содействие Евросоюза в преодолении ряда вызовов. «Среди прочего речь о преодолении гуманитарных проблем в Армении, вызванных насильственным перемещением более 100 000 армян из Нагорного Карабаха, в чем нам необходима срочная поддержка», - добавил премьер-министр.