Наши представления о мире мы никоим образом не противопоставляем интересам региона: Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул, что Южному Кавказу нужен мир, и Армения никоим образом не противопоставляет свои представления о мире интересам региона.

Как сообщает «Арменпресс», к этому премьер-министр обратился в своем выступлении в Европарламенте.

Премьер-министр заявил, что, несмотря на все войны, осложнения и кризисы, он приехал в Европарламент с основным посылом, что Южному Кавказу нужен мир, ситуация, в которой все страны региона будут иметь открытые границы, будут экономически, политически и культурно активны. Будут связаны накопленным опытом и традициями, решения всех вопросов дипломатическим путем и путем диалога. «Особенно хочу подчеркнуть, что мы никоим образом не противопоставляем наши представления о мире интересам нашего региона, потому что наша страна может быть мирной, если регион будет мирным», - сказал премьер-министр.

Построение мира Пашинян назвал своим главным политическим обязательством.

Он добавил, что нелегко брать на себя такое обязательство, учитывая многолетний конфликт с Азербайджаном, множество погибших, без вести пропавших людей, пленных, страдания и отчаяние.