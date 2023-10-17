Армения готова подписать мирный договор с Азербайджаном до конца года: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем выступлении в Европарламенте заявил, что Армения готова до конца года подписать соглашение о мире и урегулировании отношений с Азербайджаном.

«Мы готовы до конца года подписать с Азербайджаном соглашение о мире и урегулировании отношений. Разумеется, то, что Азербайджан отказался приехать на встречу в Гранаду, о чем, кстати, договоренность была достигнута 15 июля в Брюсселе и эта договоренность была выражена и в заявлении Шарля Мишеля по итогам встречи, не облегчило наши дела», - сказал Пашинян.

При этом он дал понять, что заключение мирного договора до конца года станет весьма реальным, если все принципы, принятые в ходе встреч в Брюсселе, будут официально подтверждены.