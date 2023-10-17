Евросоюз в последние годы стал ключевым партнером Армении: Пашинян о развивающихся двусторонних отношениях

Европейский Союз является ключевым партнером, поддерживающим фундаментальные реформы правительства Армении в последние годы, и в этом контексте важность Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, которое является одним из столпов программы реформ, находится на этапе активной реализации.

Как сообщает «Арменпресс», к этому обратился премьер-министр РА Никол Пашинян в своем выступлении в Европарламенте.

«С февраля этого года в Армении находится долгосрочная гражданская миссия Евросоюза, которая следит за ситуацией с безопасностью вдоль государственной границы Армении с Азербайджаном. Это знаковое событие, которое впервые вовлекло Европейский Союз в повестку безопасности Армении, основы которой были заложены на четырехсторонней встрече в Праге 6 октября 2022 года», - сказал Пашинян.

По его словам, среди реформ, направленных на укрепление демократии, при поддержке ЕС в Армении проводятся реформы в Полиции и в этом месяце, всего за две недели, в Армении будет завершено создание совершенно новой Патрульной полиции. Армянская сторона ожидает продолжения сотрудничества по направлениям реформ как полиции, так и Службы спасения, независимой судебной системы, образования и государственного управления.

«Повестка наших отношений с Евросоюзом на самом деле очень обширна. Чрезвычайно важно придать новый импульс и масштаб программам, реализуемым в рамках Экономического и инвестиционного плана ЕС, важными целями которого являются устойчивое и сбалансированное экономическое развитие, модернизация инфраструктуры, цифровизация и технологическое развитие, а также повышение устойчивости южных регионов Армении. Последнее особенно важно в контексте как непрерывного развития страны, так и установления устойчивого мира в регионе. В рамках проекта, уже запущены проекты на сумму более 400 миллионов евро, реализуемые с использованием различных финансовых инструментов, из них около 270 миллионов евро - на доступ к финансированию МСП, около 34 миллионов евро - на технологическое развитие, около 43 миллионов евро для повышения устойчивости Сюника и около 62 миллионов евро для Еревана в направлении зеленого развития», - сообщил Пашинян.

Премьер-министр РА напомнил, что 5 октября этого года в Гранаде были приняты два чрезвычайно важных документа для отношений ЕС-Армения. Одно из них - четырехстороннее заявление председателя Мишеля, президента Макрона, канцлера Шольца и премьер-министра РА, другое - двустороннее заявление председателя Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра РА.

«Оба заявления поддерживают укрепление отношений ЕС-Армения во всех направлениях, исходя из потребностей Республики Армения. Мы привержены дальнейшему укреплению отношений ЕС-Армения. В долгосрочной перспективе Европейский Союз и Армения полны решимости укреплять свои экономические связи, работая над реализацией всего потенциала Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. На основании всего этого я могу четко и уверенно констатировать. Республика Армения готова быть ближе к Европейскому Союзу, насколько Евросоюз считает это возможным. Наше совместное заявление с председателем Урсулой фон дер Ляйеном гласит: «В эти трудные времена ЕС и Армения стоят плечом к плечу». Давайте и дальше стоять плечом к плечу в нашем стремлении сделать мир лучше. Как я уже сказал, я убежден, что демократия может обеспечить мир, безопасность, единство, процветание и счастье. Давайте докажем это вместе», - заключил премьер-министр РА.