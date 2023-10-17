Состоялось обсуждение по вопросам координации работ по удовлетворению потребностей вынужденных переселенцев из НК

Под председательством вице-премьера Тиграна Хачатряна и при участии руководителей международных гуманитарных структур и партнеров по развитию состоялось обсуждение по вопросам координации работ по удовлетворению потребностей вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Хачатряна, приветствуя присутствующих, вице-премьер представил ситуацию, сложившуюся в результате насильственного переселения более 100 тысяч армян из Нагорного Карабаха. Подробно были представлены работы по удовлетворению первоочередных, среднесрочных и долгосрочных потребностей вынужденных переселенцев.

С приветственной речью выступил также директор европейского бюро Управления ООН по делам беженцев Филипп Леклерк, подтвердив готовность структуры внести свой вклад в эффективную координацию мероприятий.

Вице-премьер Хачатрян высоко оценил программы, уже запущенные международными гуманитарными структурами и структурами развития для удовлетворения потребностей вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. В контексте обеспечения адресности работ была подчеркнута важность сотрудничества с партнерскими структурами в рамках представленного правительством набора инструментов реагирования.

Вице-премьер выразил надежду, что международные партнеры и специализированные агентства окажут помощь Армении и вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха в преодолении последствий этой трагедии и в обеспечении стабильных условий жизни для наших соотечественников.

На встрече был представлен разработанный Управлением ООН по делам беженцев план реагирования, а также были обсуждены формат и основные приоритеты запланированных работ.