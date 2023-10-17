Европарламент подчеркивает необходимость бюджетной помощи для вынужденных переселенцев из НК: Метсола

Председатель Европарламента Роберта Метсола видит необходимость в дополнительной бюджетной поддержке для помощи вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха.

“Речь идет о переселении 100 тысяч человек, когда они переехали из Нагорного Карабаха в Армению. Печально видеть условия, в которых они оказались, отрадно видеть условия, в которых они были приняты в стране, где они нуждаются в защите. Что касается ресурсов, я говорила с ответственным комиссаром о том, что для помощи вынужденным переселенцам потребуется дополнительная бюджетная поддержка”, - как сообщает корреспондент Арменпресс, заявила Роберта Метсола на брифинге, состоявшемся после встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Она посчитала не случайным то, что Европарламент выразил четкую позицию, были приняты резолюции и доклады по поводу карабахских событий, прозвучал призыв к скорейшему началу мирных переговоров.

“Мы приветствуем позитивный знак, согласно которому президент Алиев и премьер-министр Пашинян договорились о следующей встрече при посредничестве Шарля Мишеля, которая состоится в Брюсселе к концу октября. Думаю, что следующие шаги будут предприниматься совместно с другими структурами”, - добавила она.

Премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что более 100 000 армян были вынуждены покинуть свои дома, а еще 20 000 армян переселились в Армению еще в результате 44-дневной войны.

“Наша задача сегодня — сосредоточиться на срочном удовлетворении гуманитарных потребностей этих людей. Я хочу, чтобы вы хорошо поняли ситуацию. Сразу, за одну неделю, 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, подверглись этнической чистке и переселились в Армению. Сейчас наше правительство сосредоточено на заботе о самых насущных потребностях этих людей: еде, жилье, одежде. В этом вопросе мы ожидаем помощи ЕС, в том числе в виде бюджетной поддержки”, - сказал Никол Пашинян.