В Страсбурге состоялась встреча Никола Пашиняна и Марии Пейчинович-Бурич

В Страсбурге состоялась встреча премьер-министра Никола Пашиняна с генеральным секретарей Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в ходе встречи была обсуждена гуманитарная ситуация, которая сложилась в результате вынужденного переселения более 100 тысяч наших соотечественников из Нагорного Карабаха вследствие проводимой Азербайджаном политики этнической чистки, а также затронуты дальнейшие шаги помощи международного сообщества в решении существующих проблем.

Были затронуты происходящие в регионе развития, связанные с процессом урегулирования армяно-азербайджанских отношений вопросы, подчеркнута важность продолжения этого процесса.

Премьер-министр Пашинян возложил цветы к установленному перед штаб-квартирой Совета Европы армянскому хачкару.