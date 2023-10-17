Араик Арутюнян видит ключ к появлению “смарт-гражданина” в сфере образования

Любой инструмент искусственного интеллекта может сделать человека одновременно и умным, и сумасшедшим. Как сообщает Арменпресс, такую ​​точку зрения высказал руководитель аппарата премьер-министра Армении Араик Арутюнян в ходе панельной дискуссии “Умный гражданин”, организованной в рамках конференции “Силиконовые горы”.

“Искусственный интеллект — это еще один инструмент решения различных ситуаций. Любой такой инструмент может сделать человека одновременно и умным, и сумасшедшим. Например, специалисты, читающие статью о медицинской проблеме, могут интерпретировать информацию совершенно по-разному, леча или убивая пациента. Если раньше в качестве источника передавалось большое количество информации, то теперь мы должны научить правильно пользоваться источниками информации”, - сказал Арутюнян.

В ходе обсуждения темы “Умный гражданин” Арутюнян отметил, что “цифровой” гражданин и “умный” гражданин – это разные вещи. “Умные” граждане существовали даже в каменном веке. По его словам, секрет “умного” гражданина – в развитии сферы образования.

“Digital citizen и smart citizen — это разные вещи. “Умный” гражданин существовал и в древности, и в Древнем Риме, и в Средние века, и сейчас. Теперь инструменты, с помощью которых “умный” гражданин должен прогрессировать, развиваться и развивать свое общество, стали цифровыми. Гражданин Древнего Рима использовал доступные на тот момент инструменты, он умел это делать. Сейчас процессы те же. Все секреты того, чтобы иметь “умных” граждан, – в системе образования, которая по ходу пыталась адаптироваться и диктовать обществу новые приоритеты”, - сказал Арутюнян.

По его словам, необходимо адаптировать систему образования к нынешней ситуации.

“В прошлом веке нам приходилось помнить о многом в условиях отсутствия доступа к источникам информации. Они были на жестких дисках, на бумаге, или такой информацией владели один-два специалиста. Теперь нам придется изменить наши стандарты: не обременять наших граждан информацией, а учить тому, как и из каких источников правильно использовать информацию”, - пояснил Арутюнян.

Он напомнил о введении новых стандартов в сфере общего образования, которые окончательно будут внедрены во всех классах с 2026 года. По его словам, этот процесс направлен на информирование об этой среде и этих приоритетах.

Министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян в беседе с Арменпресс подчеркнула, что сфера информационных и высоких технологий является приоритетным направлениям для страны, а также находится в центре внимания в сфере образования: предпринимаются конкретные шаги по развитию этого направления в системе образования.

“В этом направлении в нашей системе профессионального образования, в вузах мы каждый год вводим новые специальности, которые позволят получить более эффективное образование в сфере технологий. В этом году, с сентября, мы начали курс по искусственному интеллекту в школах. В школах во втором классе преподается новый предмет «Цифровая грамотность и информатика». Ведется работа по созданию лабораторий во всех школах”, - сказала министр.

Она напомнила о новом госстандарте общего образования, введение которого началось в сентябре.

“Мы ставим в школе задачу привития знаний, умений, ценностей и ориентации, то есть, помимо преподавания какой-либо информации, факта, мы должны научить, как ее применять и как к ней относиться”, - подчеркнула министр.

По словам Андреасян, основная часть нового стандарта касается улучшения технологического образования.