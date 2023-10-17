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Гражданская миссия ЕС в Армении открыла оперативную базу ​​в Ехегнадзоре

Гражданская миссия ЕС в Армении открыла оперативную базу ​​в Ехегнадзоре

Гражданская миссия ЕС в Армении (EUMA) открыла оперативную базу ​​в Ехегнадзоре. Как сообщает Арменпресс, об этом миссия ЕС написала в соцсети X.

“Сегодня EUMA открыла свою оперативную базу в Ехегнадзоре. Это была последняя база, открытая согласно плану Миссии. Руководитель миссии Маркус Риттер вместе с заместителем мэра Ехегнадзора перерезали ленточку новой базы, которая будет ориентирована в первую очередь на приграничные районы Араратской области”, - говорится в сообщении миссии.


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